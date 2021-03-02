Первые напечатанные на 3D-принтере мясные стейки появятся в 2021 году

После снятия ограничений из-за карантина COVID-19 рестораны во многих странах вновь приступили к работе, в связи с чем вернулся спрос на псевдо-мясо. По данным аналитиков из Barclays в течение следующего десятилетия данный рынок может вырасти до $140 млрд, что является хорошим стимулом для появления новых игроков. Один из них, израильский стартап Redefine Meat, обещает первым представить стейк, полученный методом 3D-печати, уже в следующем году.



Одной из главных проблем при продвижении псевдо-мяса на растительной основе до сих пор остается сложность его применения в классических мясных блюдах. Одно дело синтезировать и подвергнуть термической обработке бесформенную, но сытную и даже полезную субстанцию с имитацией вкуса мяса. И совсем другое – добиться повторения текстуры, эффектов зажарки, характерного ощущения разжевывания волокон мышечной ткани. Без этого псевдо-мясо так и останется диковинкой и не заинтересует заведения для взыскательной публики.

Как поясняют в Redefine Meat, они хотят использовать 3D-принтер как раз, чтобы напечатать сложную структуру мяса, воссоздать волокна с определенной жесткостью, улучшив качества имитации. Это новаторский подход, потому что ведущие игроки этой отрасли, Impossible Foods и Beyond Meat, пока могут при помощи крахмала и красителей имитировать лишь структуру мясного фарша. В Atlast Food научились применять грибы для имитации мясных волокон, но лишь для постной псевдо-ветчины. А в Redefine Meat намерены напечатать полноценный «говяжий» стейк, который будет максимально похож на традиционный.