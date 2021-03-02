На Нобелевскую премию мира подали более 300 номинантов

Об этом сообщает Радио Свобода.
Рекорд из 376 кандидатов был установлен в 2016 году.
Всего среди номинантов 234 человека и 95 организаций.
В комитете говорят, что такое количество номинаций отражает большой интерес к Нобелевской премии мира.
В число кандидатов 2021 года входят лидер российской оппозиции Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, шведская экоактивистка Грета Тунберг и активистка за права человека из США Стейси Абрамс.
В список также входят бывший президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и заместитель Кушнера в Белом доме Ави Берковиц за их роль в заключении соглашения о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.
В число выдвинутых организаций попали ВОЗ, Международная сеть фактчекинга, а также организация «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов»
Лауреата объявят в октябре.
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