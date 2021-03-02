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Инвесторы потребовали от Павла Дурова сотни миллионов долларов из-за закрытия TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital в конце февраля направили основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании уведомление о намерении обратиться в суд с иском против TON Inc. и Telegram Inc., сообщает Forbes со ссылкой на источники. Da Vinci Capital требует компенсировать около 100 млн долларов ущерба из-за закрытия блокчейн-проекта TON.

Инвесторы дали руководству мессенджера две недели на компенсацию ущерба. В случае отказа они готовы идти в суд. «Пока основное место для суда — это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», — сказал источник, близкий к фонду.

Два источника, близкие к топ-менеджменту Telegram, подтвердили получение письма, но уточнили, что сумма требований в нем — 20 млн долларов.

Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на вопросы журналистов.

В 2018 году Telegram объявил, что собирается запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала токен Gram ценной бумагой. Выпуск токенов запретили, комиссия настаивала, что их нужно зарегистрировать как ценную бумагу, но этого так и не сделали. В мае 2020 года Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за судебного разбирательства с властями США. При этом, по оценкам аналитиков, в TON инвесторы вложили порядка $1,7 млрд.

2 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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