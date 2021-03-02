Галь Гадот станет мамой в третий раз

В минувший уикенд Галь Гадот вместе с мужем Яроном Версано появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2021». Поклонники актрисы обратили внимание на ее просторный наряд — Галь выбрала свободное белое платье Givenchy с полупрозрачной накидкой. Оказалось, неспроста.

Вчера Гадот сообщила, что беременна третьим ребенком. Актриса опубликовала семейную фотографию с мужем и двумя дочками — 9-летней Альмой и трехлетней Майей. В кадре Ярон держит руку на округлившемся животе актрисы. «Ну, вот и снова», — подписала публикацию звезда «Чудо-женщины».

Поклонники активно поздравляют пару в комментариях.