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Галь Гадот станет мамой в третий раз

Галь Гадот станет мамой в третий раз

В минувший уикенд Галь Гадот вместе с мужем Яроном Версано появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2021». Поклонники актрисы обратили внимание на ее просторный наряд — Галь выбрала свободное белое платье Givenchy с полупрозрачной накидкой. Оказалось, неспроста.

Вчера Гадот сообщила, что беременна третьим ребенком. Актриса опубликовала семейную фотографию с мужем и двумя дочками — 9-летней Альмой и трехлетней Майей. В кадре Ярон держит руку на округлившемся животе актрисы. «Ну, вот и снова», — подписала публикацию звезда «Чудо-женщины».

Поклонники активно поздравляют пару в комментариях.

2 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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