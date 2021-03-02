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Дженнифер Лопес поделились фотографиями из Доминиканы

Дженнифер Лопес поделились фотографиями из Доминиканы

Дженнифер Лопес очаровала Сеть фото со своим женихом Алексом Родригесом. Напомним, что звездная пара переносила свадьбу уже два раза.

Свежими снимками знаменитость поделилась с фанами в Instagram-аккаунте. На фото Джей Ло утопает в объятиях Алекса, который страстно целует любимую.

На Лопес белая футболка и джинсы в тон. Родригес же надел серые брюки и белую футболку с воротником. Очень гармоничные луки.

Сейчас Дженнифер Лопес занята работой в новом фильме, съемки которого проходят в Доминиканской Республике. Туда и отправился Алекс Родригес, чтобы навестить будущую жену.

Дженнифер Лопес недавно призналась, что они с Алексом отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса.

«Нам пришлось отменить свадьбу из-за COVID-19, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают», – сказала Лопес.

Артистка также заявила, что они с женихом обращались к семейному психологу из-за трудностей, которые возникли в период локдауна. Терапия помогла влюбленным.

2 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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