Бен Аффлек считает, что кинотеатры навсегда изменятся после пандемии

Издание The Hollywood Reporter провело круглый стол с участием актёров, в рамках которого, они поговорили, в том числе, и о будущем кинематографа после пандемии коронавируса. Одним из участников стал актёр и режиссёр Бен Аффлек, который уверен, что кинопрокат уже не будет прежним.

По его мнению, кинобизнес уже сильно изменился из-за стриминга и теперь взрослых людей всё сложнее заставить пойти в кино. Но и пандемия также сильно повлияла на кинотеатры.

«Людей сейчас приучили смотреть кино из дома, и это неплохо, хотя я думаю, что теперь будет сложнее вернуть подобные фильмы обратно в кинотеатры. Если я не ошибаюсь, в 2006 году в кинотеатрах показали 300 фильмов, а теперь, исключив подобные релизы из списка, вероятнее всего, в прокат будет попадать лишь 40 картин в год, в основном, экшен, фильмы со спецэффектами, сиквелы и супергеройские проекты, потому что на подобное кино можно положиться», — отметил Аффлек.

Что ж, сбудутся или нет прогнозы Бена, покажет лишь время.