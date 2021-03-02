Анджелина Джоли продала на аукционе пейзаж Черчилля — за рекордные 11,6 миллиона долларов

Картина «Башня мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, была продана за 8,3 миллиона фунтов стерлингов (11,6 миллиона долларов) на аукционе в Лондоне 1 марта. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Christieʼs.

Предварительная оценка картины составляла до 2,5 миллиона фунтов, при этом итоговая сумма, заплаченная неизвестным покупателем, стала рекордной для работ британского премьера. «Башня мечети Кутубия» — единственная картина, написанная Черчиллем между 1939 и 1945 годами во время Второй мировой войны, хотя в общей сложности британский политик написал за свою жизнь более 500 картин.

В январе 1943 года, после Касабланкской конференции в Марокко, созванной западными союзниками для выработки стратегии борьбы против нацистской Германии, Черчилль убедил президента США Франклина Рузвельта присоединиться к нему в соседнем Марракеше и понаблюдать, как солнце садится за Атласские горы. Этот момент и был затем запечатлен Черчиллем на картине. После этого британский премьер подарил пейзаж Рузвельту.

«Единственная работа, которую Черчилль написал во время войны, возможно, была вдохновлена прогрессом, достигнутым союзниками в одной из самых красивых стран», — сказал Ник Орчард, глава отдела современного британского искусства Christieʼs. По итогам Касабланкской конференции союзники впервые потребовали безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии — это стало стратегически важным заявлением для последующих итогов Второй мировой войны.

«Таким образом, „Башня мечети Кутубия“, возможно, является лучшей картиной Уинстона Черчилля — из-за значимости для него этой темы и того факта, что она подчеркивает важность дружбы между двумя лидерами», — заключил Орчард.

Картина была выставлена на торги актрисой Анджелиной Джоли. По информации источника CNN, актер Брэд Питт купил картину Черчилля в подарок Джоли в 2011 году. В 2016 году они расстались после десяти лет отношений и двух лет официального брака.

Питт купил картину у торговца антиквариатом Билла Рау. По словам Рау, сын Рузвельта продал картину в 1960-х годах, а затем она более пяти десятилетий хранилась в шкафу в Новом Орлеане. Сама Джоли не объяснила причины продажи картины.