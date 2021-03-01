В ООН обвинили власти России в отравлении Навального и призвали к срочному международному расследованию

В тексте реакция российских властей по делу названа неадекватной. В связи с использованием запрещенного химического оружия и очередной попыткой целенаправленных убийств, «в срочном порядке должно быть проведено международное расследование, чтобы установить факты и выяснить все обстоятельства отравления Навального», отмечено в заявлении.

Там подчеркнуто, что к делу «скорее всего», причастны российские власти. Международное расследование «важно сейчас, когда Навальный задержан российскими властями и находится под его контролем», а само отравление оппозиционера является «зловещим предупреждением» всем тем, кто будет критиковать российских властей, указано в тексте.

«Мы также напоминаем российскому правительству, что оно несет ответственность за уход и безопасность Навального в тюрьме и что оно будет нести ответственность за любой вред, который может быть ему причинен», — заявили эксперты и призывали к немедленному освобождению Навального.

Заявление составили спецдокладчики ООН по внесудебным казням Аньес Калламар и ее коллега по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан. Они же встречались в октябре 2020 года в Берлине с Навальным и приняли его просьбу расследовать отравление, уточняет «Дождь».

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа 2020 года при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Омские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите», где диагноз об отравлении боевым веществом, разработанным на территории России, подтвердился. Соратники Навального после его отравления говорили, что забрали из отеля в Томске, где ночевал политик, «все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться», и передали это врачам в Германии, в том числе речь шла о бутылках — сообщалось, что именно на одной из них был найден яд. Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок». Москва, однако, до сих пор отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.