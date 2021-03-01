Ученые предупредили о влиянии майнинга биткоинов на климат

Американские ученые предупредили о негативном влиянии майнинга биткоинов на климат. По их наблюдениям, для этого процесса необходимо электроэнергии больше, чем используется «целыми странами», передает The Guardian.

Издание ссылается на Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах от исследователей Кембриджского университета. Согласно ему, количество энергии, используемое для создания криптовалюты, достигло уровня, эквивалентного годовому углеродному следу Аргентины. По словам профессора экономики в Университете Нью-Мексико Бенджамина Джонса, речь идет о десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для майнинга.

Издание поясняет, что алгоритм добычи биткоинов усложняется по мере увеличения количества криптовалюты. На данный момент добыто более 18,5 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных, поэтому для майнинга требуется специальное компьютерное оборудование с высокой вычислительной мощностью и, как следствие, больше энергии для его работы.

Добыча биткоина — это серьезный вопрос для правительств и корпораций, стремящихся ограничить свой углеродный след. При этом биткоин по-прежнему остается ведущей криптовалютой. Поэтому воздействие валюты на окружающую среду, скорее всего, будет возрастать, предполагает издание.

Ранее в феврале аналитическая платформа Digiconomist, сообщала, что количество электроэнергии, которое необходимо для майнинга сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. За прошлый год криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов, а к 20 февраля — 57 тысяч долларов за монету. Вскоре цена криптовалюты стала снижаться, на момент публикации материала биткоин стоил 46,3 тысячи долларов.