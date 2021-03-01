На стене тюрьмы появилось предполагаемое граффити Бэнкси

На стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир, появилось новое граффити, героем которого стал сползающий по веревке заключенный. Эксперты предположили, что автором работы является граффити-художник Бэнкси (Banksy). Об этом сообщает BBC.

Граффити представляет собой изображение одетого в полосатую униформу заключенного, который спасается бегством, спускаясь по веревке, сделанной из простыней. Один ее конец перекинут через кирпичную стену, а к другому для тяжести привязана пишущая машинка. На данный момент доподлинно неизвестно, принадлежит ли работа Бэнкси.

Специалисты увидели в изображении отсылку к ирландскому писателю и поэту Оскару Уайльду, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год. Во время своего пребывания в заключении Уайльд создал поэму «Баллада Редингской тюрьмы». По задумке писателя, произведение должно было отражать жестокость уголовной системы эпохи.

Здание тюрьмы было заброшено с 2013 года. В 2019-м власти страны выставили его на продажу, но сделка с покупателем сорвалась. Тогда городской совет предложил переоборудовать объект в центр искусств. Уверенные в авторстве Бэнкси эксперты заявили, что таким способом художник хотел поддержать идею реконструкции объекта. «Я считаю, что это лучший пример уличной работы Бэнкси. Он одновременно юмористический и с политической точки зрения колкий. Отличная работа и блестящий комментарий на социальную тему», — пояснили представитель галереи города Бристоль.