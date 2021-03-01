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Google определил знаменитость с самыми популярными нарядами ковровых дорожек

Дженнифер Лопес

Эксперты определили знаменитость, чьи наряды чаще всего ищут в интернете после появления на ковровых дорожках светских мероприятий. Соответствующий материал публикует портал WWD.

Согласно новому отчету Google, в котором анализируются запросы, связанные с церемониями вручения наград за последнее десятилетие, стиль голливудской актрисы Дженнифер Лопес является самым популярными на премии «Золотой глобус» с 2010 года.

Известно, что 51-летняя артистка посещала указанное мероприятие пять раз. Например, в 2013 году она появилась на ковровой дорожке в кружевном облегающем платье бренда Zuhair Murad, о котором долгое время говорили в СМИ. В 2015 году Лопес вышла в свет в бежевом платье-кафтане той же марки. Расшитый бисером серебристого цвета наряд был оформлен глубоким декольте.

В 2016 году ее засняли в желтом платье с разрезом на бедре марки Giambattista Valli Couture, а в 2020 году на ней был пышный наряд от модного дома Valentino с белой юбкой и крупным зелено-золотым бантом в области талии.

Отмечается, что второе место по частоте поиска нарядов заняла американская актриса и звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс, третье — супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски, четвертое и пятые места заняли соответственно актрисы Гвинет Пэлтроу и Эмма Стоун.

1 марта, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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