35-й тур УХЛ: матчи «Краматорск» — «Ледяные Волки» и «Днепр» — «Сокол»

18 февраля, в рамках регулярного чемпионата УХЛ, было проведено сразу две игры. Команда «Краматорска» в Дружковке приняла «Ледяных Волков», а херсонский «Днепр» сразился с киевским «Соколом». По итогам матча, хоккеисты из Краматорска расположились на четвертом месте турнирной таблице, херсонцы поднялись на пятую ступень, «Волки» оказались в самом низу, заняв восьмую позицию, а команда Киева заняла третье место.

«Краматорск» — «Ледяные Волки»: счет 4:3

Несмотря на то, что с началом игры подопечные Микульчика прибегли к активной позиции контратаки, именно игроки команды «Ледяные Волки» открыли счет. Орлов, с помощью передачи Сибилевича, отправил шайбу прямо в ворота соперника. Сравнять счет краматорчанам удалось только в середине периода — Цыпнятов, подхватив шайбу, забросил ее в угол ворот. За четыре секунды до завершения первого периода гости матча совершили еще один рывок. Анкудинов обошел защитников и отправил шайбу мимо голкипера. Счет перед перерывом — 2:1. Его технику игры по достоинству оценили все пользователи 1хбет — букмекерской конторы, с которой можно ознакомиться, а также получить промокоды на сайте oblrada.pl.ua/1xbet-promokod.

Второй игровой отрезок показал, что «Краматорск» не растерял свой боевой дух. Быстро заброшенная Цыпнятовым шайба сравняла счет. Дальше, не сбавляя темп, в ворота противника ушли еще две шайбы. Среди подопечных Микульчика отличись Кривошапкин и Столяренко. На второй перерыв игроки Краматорска отправились со счетом 4:2.

Во время третьего периода активную борьбу за сокращение счета начал Кайл Хаффернан. Его усилиями киевляне заработали еще одно очко. Но на этом удача покинула «Сокол» и в результате матч окончился счетом 4:3 в пользу Краматорска.

«Днепр» — «Сокол»: счет 3:2

В первом игровом периоде обе команды проявляли осторожность, присматриваясь друг к другу. За 20 минут матча счет остался 0:0. Активность во время второго игрового отрезка проявил Болотин, отправив шайбу прямо в ворота мимо Кубрицкого. Несмотря на все попытки, киевский «Сокол» так и не смог сравнить цифры на табло до конца второго периода.

Включилась в игру команда Шафаренко только в середине третьего отрезка времени. Когда Рубан, обойдя Хомутова, распечатал его ворота. Дальше игра шла очень осторожно: команды строго оборонялись и осторожно нападали, ожидая ошибки соперника.

Последние секунды игры использовались командами для голевых качелей. Сперва Морозов, всего за 15 секунд до сирены, забил шайбу в ворота херсонцев. А затем Гасников, за 4 секунды до окончания периода, не только успел сравнять счет на табло, но и вывел игру в овертайм. Но, поскольку за отведенное время команды не смогли выявить победителя, была назначена серия буллитов. Именно здесь «щуки» реализовали 2 свои попытки и вырвались вперед. Стоит отметить, что победа «Днепра» стала первой в 10-ти матчевой серии поражений. Впервые за всю историю они смогли обыграть киевлян.

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