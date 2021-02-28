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В Новой Зеландии из-за ковид-мутанта закрыли целый город

Крупнейший город в Новой Зеландии — Окленд — будет закрыт на семь дней с 28 февраля. Решение принято после того, как там был зарегистрирован случай заболевания коронавирусом неизвестного происхождения, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

Она уточнила, что на остальной территории страны режим изоляции не будут вводить, но усилят ограничения, в том числе запретят публичные собрания.

По последним данным, в мире более 114 млн зараженных коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Недавно в ВОЗ признали, что коронавирусная пандемия пошла на спад.

28 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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