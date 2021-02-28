В Новой Зеландии из-за ковид-мутанта закрыли целый город

Она уточнила, что на остальной территории страны режим изоляции не будут вводить, но усилят ограничения, в том числе запретят публичные собрания.

По последним данным, в мире более 114 млн зараженных коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Недавно в ВОЗ признали, что коронавирусная пандемия пошла на спад.