В американском штате Вирджиния разрешат марихуану в развлекательных целях

Законодатели американского штата Вирджинии одобрили законопроект, который разрешает употребление марихуаны в развлекательных целях с 2024 года. Об этом сообщила газета Politico.

Палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 голосами, при этом 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил лишь один голос — 20 против 19.

Издание отмечает, что за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Законопроект смогли принять благодаря тому, что сейчас демократы контролируют обе палаты законодательного органа.

Легально владеть марихуаной можно будет с января 2024 года. На данный момент за это предусмотрен административный штраф до 25 долларов. С 2024 может начаться и легальная продажа каннабиса, также будет разрешено домашнее выращивание.