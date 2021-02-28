Ученые объяснили проблемы с мозгом у больных COVID-19

Ученые выяснили, что приводит к проблемам с мозгом, или так называемому «мозговому туману», у больных COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell, передает РИА Новости.

Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке вместе с коллегами исследовали спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения COVID-19.

Недуг сопровождается такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями. «Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняло их симптомы», — сообщил исследователь Ян Ремсик.

Цитокины — это категория белков, которые управляют развитием и гомеостазом иммунной системы. По информации исследователей, в отдельных случаях коронавирус провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому цитокиновому шторму, опасному для жизни.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что поток таких химических веществ в иммунной системе попадает в мозг. «Это вызывает наблюдаемые у пациентов симптомы энцефалопатии — поражения головного мозга», — заключили ученые.