Милла Йовович сыграет в фильме королеву

Создатель серии боевиков «Обитель зла» Пол В.С. Андерсон анонсировал следующий режиссерский проект. И за одно определился с ролью для жены Миллы Йовович.

Пол В.С. Андерсон планирует экранизировать рассказ под названием «В Потерянных землях», которое написал создатель цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин.

В центре сюжета фильма будет королева, одержимая желанием обрести дар менять внешность. Она нанимает мощную колдунью Элис и отправляет ее со спутником в Потерянные земли, где они должны одержать победу над демоном.

Мила Йовович сыграет роль колдуньи Элис, а ее партнером станет Дэйв Батиста.

Проект представят на предстоящем европейском кинорынке, который состоится в начале марта.

Сценарий готовить сам Андерсон.

К слову, другая команда кинематографистов пыталась экранизировать это произведение еще 6 лет назад. Но тогда этот проект так и не был реализован.