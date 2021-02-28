Кристиан Бейл сыграет в триллере про Эдгара Аллана По

Кристиан Бейл исполнит одну из главных ролей в триллере, основанном на романе Луиса Байарда «Бледно-голубой глаз». По сведениям издания Deadline, режиссером проекта станет Скотт Купер, с которым Бейл ранее уже неоднократно сотрудничал.

Действие происходит в 1830 году в американской военной академии в Вест-Поинте. Опытный детектив (Бейл) получает приказ расследовать обстоятельства серии загадочных убийств. Ему помогает молодой кадет, который в будущем станет знаменитым писателем Эдгаром Алланом По.

«Хотя Эдгар Аллан По родился в Бостоне и умер в бреду в Балтиморе, большую часть своей жизни он провел в Вирджинии, моем родном штате/ Так что я росл в его присутствии. Он завещал нам детективный жанр, и он так укоренился в нашей культуре, что каждый автор детективов и научной фантастики обязан По. Это моя попытка создания большого полотна с серийным убийцей в центре сюжета. Я хочу снимать фильмы, которые заставляют меня покидать зону комфорта, и я рад, что Кристиан идет со мной. Я планирова сделать это уже более десяти лет, и, к счастью для меня, Кристиан идеально «состарился», чтобы сыграть главного героя. Он был слишком молод, когда я впервые задумал снять это. Фильмы должны создаваться в нужное время», — прокомментировал постановщик.