Яков Файтельсон: уменьшение доли еврейского населения в Израиле — не повод для паники

Яков Файтельсон» data-entity-type=»file» data-entity-uuid=»6f847a2c-5fda-4fcc-bcad-6adf70945748″ height=»517″ src=»https://imgprx.livejournal.net/93aa65401d384a91528361c00b735082aa0e539c/1wCWnWii4KElwUDdOcZ-O5ndqbDHwC51hWlSdgcGnURb0HdyKH3BLzZslqrR4XZndvlP3ZQsn0pT4uSoAL5VFdVOUVp4Rs896WR7JN9qglyaNyzvhTtmXeE5uZGZ_9hVMihUG67WIlBbY49mG65Flw» width=»720″ loading=»lazy» style=»word-spacing: inherit !important; font-size: inherit !important; line-height: inherit !important; height: auto; max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;»>Яков Файтельсон

Доля еврейского населения в Израиле впервые в истории упала ниже 74%, — сообщил недавно Израильский центр иммиграционной политики (IPC). Отражает ли эта ситуация долгосрочные тенденции или речь идет о дутой сенсации — в интервью с известным демографом Яковом Файтельсоном.

— Пророчить Израилю демографический апокалипсис начали не вчера, — говорит Яков. — Достаточно вспомнить профессора, одного из основателей Хайфского университета Арнона Софера. Вот лишь несколько заголовков, цитирующих его заявления: «В 2000 году — Израиль не еврейский» («Едиот Ахронот», 06.07.1987); «Через 20 лет мы будем умолять об автономии для евреев» («Едиот Ахронот», 02.08.1988); «Профессор Софер не дает Израилю более 15 лет существования» («Маарив», 15.02.2002).

— И он был далеко не первым серьезным ученым, который ошибся в своих расчетах.

— Разумеется. Достаточно вспомнить без преувеличения великого историка Шимона Дубнова, который примерно 120 лет назад назвал сионистский проект мессианским бредом, заявив, что, в лучшем случае «…в начале XXI века полмиллиона наших братьев окажется на нашей древней родине». Дальнейшее — известно. Полмиллиона евреев в Эрец Исраэль жили в 1941 году, когда профессор Дубнов погиб от руки своего ученика — офицера СС — в рижском гетто.

Другой демографический прогноз. Ноябрь 1944 года, секретная записка профессора Роберто Баки руководству ишува с анализом демографической ситуации. Согласно самому пессимистическому сценарию профессора, в 2001 году в Палестине от моря до Иордана будут проживать 563 тысячи евреев (что почти совпало с оценкой Дубнова!) и 5,9 млн арабов, а при наиболее благоприятном развитии ситуации — 2,25 млн евреев и 4,4 млн арабов.

Шимон Дубнов, конец XIX века» data-entity-type=»file» data-entity-uuid=»58a074c1-7e02-4f13-a8dc-c3d5dcb1e059″ height=»500″ src=»https://imgprx.livejournal.net/b74fae2524ad9199d037ba11b8154670f394685f/1wCWnWii4KElwUDdOcZ-O5ndqbDHwC51hWlSdgcGnURb0HdyKH3BLzZslqrR4XZndvlP3ZQsn0pT4uSoAL5VFdVOUVp4Rs896WR7JN9qglzrBYPJFeMDa3x16gGCP5q97iD_eELePTJwv-h4jWoX0g» width=»360″ loading=»lazy» style=»word-spacing: inherit !important; font-size: inherit !important; line-height: inherit !important; height: auto; max-width: none; box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px; width: 358px;»>Шимон Дубнов, конец XIX века Профессор Роберто Баки, 1980-е» data-entity-type=»file» data-entity-uuid=»d9cd60e3-0f73-493f-b67e-7738f159353d» height=»500″ src=»https://imgprx.livejournal.net/487287a8fc6730b8bc2fe00951475eed1aed4cad/1wCWnWii4KElwUDdOcZ-O5ndqbDHwC51hWlSdgcGnURb0HdyKH3BLzZslqrR4XZndvlP3ZQsn0pT4uSoAL5VFdVOUVp4Rs896WR7JN9qglyMtWIjj1kBHxl9MYcp56isgS9m1nTGOPmgZGW335lu1Q» width=»360″ loading=»lazy» style=»word-spacing: inherit !important; font-size: inherit !important; line-height: inherit !important; height: auto; max-width: none; box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px; width: 358px;»>Профессор Роберто Баки, 1980-е

В реальности к началу нынешнего века в Израиле насчитывалось 5 млн евреев. Отмечу, что проректор Еврейского университета, лауреат Премии Израиля Баки — не мелкий политический шулер, а основоположник израильской демографии и основатель нашего Центрального статистического бюро.

— Не будем забывать, что нынешняя ситуация во многом стала результатом нескольких масштабных волн алии, но ваш оптимизм, насколько я понимаю, основывается главным образом на высоком естественном приросте еврейского населения и низком — арабского…

— Более 100 лет алия оставалась основным фактором, который превратил евреев из незначительного меньшинства в абсолютное большинство в Эрец Исраэль. Даже несмотря на то, что арабская рождаемость значительно превышала еврейскую. При этом еще в 1987-м, представляя свой первый прогноз премьер-министру Шамиру, я подчеркивал, что арабский мир вступает в полосу демографического перехода (быстрое снижение рождаемости и смертности на первом этапе, с последующим уменьшением рождаемости и ростом смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений, — прим. ред.).

Мэр Ариэля Яков Файтельсон приветствует премьер-министра Израиля Ицхака Шамира, 1980-е » data-entity-type=»file» data-entity-uuid=»07b90c2b-f794-4f07-b1cc-2f2a70d0ac0f» height=»480″ src=»https://imgprx.livejournal.net/c192f4ebece477cdca1d85236ab3cad9803ff6b8/1wCWnWii4KElwUDdOcZ-O5ndqbDHwC51hWlSdgcGnURb0HdyKH3BLzZslqrR4XZndvlP3ZQsn0pT4uSoAL5VFdVOUVp4Rs896WR7JN9qglxRRh7PrY9zLSLXEFPZLdBNxgb_Y5M5jXzvkCs4YXkuNg» width=»720″ loading=»lazy» style=»word-spacing: inherit !important; font-size: inherit !important; line-height: inherit !important; height: auto; max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;»>Мэр Ариэля Яков Файтельсон приветствует премьер-министра Израиля Ицхака Шамира, 1980-е

На наших глазах произошла демографическая революция, вследствие которой еврейская рождаемость превысила арабскую, и этот фактор стал решающим для соотношения еврейского и арабского населения.

В статье 1988 года, опубликованной в Jerusalem Post, я прогнозировал, что в первом десятилетии XXI века естественный прирост арабов снизится в результате модернизации и улучшения уровня образования, а у евреев он немного возрастет. И действительно, у евреев он составил 1,3% в 1988 году и 1,4% в 2020-м, а у арабов — 2,9% и 1,9% соответственно. Я предполагал, что арабская и еврейская рождаемость совпадут к 2017 — 2020 гг., но это произошло даже раньше, уже в 2015-м.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) у арабского населения уменьшился с 4,40 ребенка на женщину в 1998 году до 3,13 в 2015-м, тогда как у евреев он вырос с 2,67 до 3,13. Вот таким своеобразным способом арабы «догнали» евреев, спускаясь вниз по демографической лестнице, когда евреи двигались по ней вверх. Как определил эту тенденцию д-р Юсеф Курбадж из Французского национального института демографических исследований (INED): «Еврейская фертильность остается высокой и, что еще более озадачивает, она постоянно растет. Палестинская и еврейская фертильности двигаются в противоположных направлениях».

В 2018 году СКР евреев составлял 3,17, а у израильских арабов — 3,04 ребенка на женщину. Просто составители апокалиптических прогнозов не учли динамические изменения, переживаемые различными группами населения.

Современное родильное отделение «Бикур холим», Иерусалим » data-entity-type=»file» data-entity-uuid=»1d345530-3c30-443f-ab38-67c052b59fcb» height=»457″ src=»https://imgprx.livejournal.net/82b1ab93c67e89bc11fc5413a64d963f95ab3c2e/U5XI5r0wLEvrR4X12rbTnNmqofaas6qRe4WEnGFiXLkmdoDbv5YyPq6GV-sfc3dTrTQOesQgVj0JcFqQKxetEIP3TOzUEKszGgiUgml9ajZ2lviqfwpyv_UaWndpOukkYSO7dBYJmyKVZftEPgWJ-w» width=»720″ loading=»lazy» style=»word-spacing: inherit !important; font-size: inherit !important; line-height: inherit !important; height: auto; max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;»>Современное родильное отделение «Бикур холим», Иерусалим

Существующая тенденция четко указывает на то, что арабское население является «стареющим обществом», причем, стареет оно почти в 4 раза быстрее, чем еврейское. И это не удивительно, поскольку после арабского демографического взрыва (1950 — 1964 гг.) арабские беби-бумеры вступают сегодня в пенсионный возраст. Соответственно, это приводит к волне естественной смертности, значительно более высокой, чем пару десятилетий назад.

— И, тем не менее, арабы остаются самым быстрорастущим сектором в Израиле. Темпы роста еврейского населения составляют 1,6% в год, у арабских сограждан этот показатель достигает 2,3%. Не в последнюю очередь потому, что еврейская рождаемость, достигнув пика в 2015 — 2017 гг,. стала немного снижаться, а фертильность мусульманок, напротив, выросла до 3,37 ребенка на одну женщину.

— Не совсем так, поскольку прирост арабского населения в 2020 году составил 1,9% — это самый низкий показатель за всю историю. СКР у евреев действительно снизился до 3,09 ребенка на женщину, но у арабов (всех конфессий) он еще ниже — 2,98. У мусульман он опустился до 3,16 детей на женщину — это тоже исторический антирекорд. В то же время у сабр, которые составляют 76% всего еврейского населения, он вырос до 3,27 детей на женщину — наивысший показатель за все времена.

Демографические тенденции определяются данными не за один-два года, а динамикой на протяжении двух поколений. Благодаря арабскому беби-буму в 1950-е, этот сектор населения стареет сегодня гораздо быстрее еврейского. Медианный возраст у арабов растет почти в три раза быстрее, чем у евреев. За последние 20 лет численность группы 75+ выросла в мусульманском секторе почти в 3 раза.

При этом, вследствие уменьшения мусульманской рождаемости, доля детей 5-14 лет (которые в ближайшие 5-15 лет вступят в детородный возраст) — уменьшилась на 16,6%, в то время как у евреев она выросла на 5,4%. Все это позволяет прогнозировать, что в среднесрочной перспективе доля еврейского населения в Израиле увеличится, достигнув показателей начала XXI века. Произойдет это примерно в 2030 году, причем речь о естественном процессе. Кстати, если еще 20 лет назад я был в одиночестве среди демографов, то в своем последнем прогнозе ЦСБ пришло к аналогичному выводу.

— Есть еще один фактор, часто ускользающий от внимания обывателя. Если доля еврейского населения составляет, согласно данным ЦСБ, чуть менее 74%, а арабского — около 21%, возникает вопрос: куда пропали еще 5% граждан Израиля? И к какой общине они себя относят?

— Вы говорите о категории «другие», состоящей, преимущественно, из членов еврейских семей, не являющихся евреями по Галахе. Другими словами, мы имеем дело с мужьями, женами и детьми репатриантов из стран бывшего СССР — израильтянами, которые куда ближе к еврейскому большинству, чем к арабской общине. Даже сегодня доля «расширенного еврейского населения» в государстве Израиль приближается к 79% — и это явно не повод впадать в панику. По прогнозу ЦСБ, без учета алии, к 2065 году доля этой группы в населении Израиля достигнет 81%. По моим же расчетам, если уровень алии останется таким же, как на протяжении последних 20 лет, доля евреев превысит 84%.

Беседовал Михаил Гольд

http://hadashot.kiev.ua/node/1686