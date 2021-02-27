Представлен «убийца флагманов» от Xiaomi

Дочерняя компания Xiaomi Redmi анонсировала линейку смартфонов K40. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Представлены три устройства — Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. Младший флагман вышел с 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080×2400 пикселей, поддержкой работы с частотой 120 герц и технологии HDR10+. Аппарат базируется на процессоре Snapdragon 870 с поддержкой 5G, имеет от 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей с поддержкой записи 4K-видео. Девайс получил аккумулятор емкостью 4520 миллиампер-часов.

Аппарат Redmi K40 Pro отличается от младшей модели лишь наличием флагманского чипа Snapdragon 888 и камеры разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей с поддержкой записи 4K-видео. Также «убийца флагманов» имеет другой графический ускоритель — Adreno 660.

Старший смартфон в серии — Redmi K40 Pro+ — незначительно отличается от соседней Pro-модели. В частности, он имеет камеру с объективами разрешением 108, 8 и 5 мегапикселей. Также устройство выпускается лишь в одной версии — с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Все флагманы серии получили стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP53, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0+ и USB PD 3.0, NFC, ИК-сенсор.