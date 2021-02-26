Жестоко избит музыкант «Машины времени»

В Москве неизвестные напали на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, передает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестные подошли к музыканту на парковке в центре Москвы и обратились с некой просьбой. После этого злоумышленники напали на 52-летнего Дитковского, избили его и скрылись с места происшествия. По словам источника из окружения музыканта, нападавших было пятеро.

Дитковский был госпитализирован с серьезными травмами. По данным канала, у него были обнаружены поверхностные раны головы.