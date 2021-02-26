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Жерар Депардье ответил на обвинение в изнасиловании

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье ответил на выдвинутое против него обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает La Repubblica.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — прокомментировал ситуацию 72-летний артист. Он отметил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. Депардье отказался говорить о молодой актрисе, которая выдвинула против него обвинения, однако подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.

«Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье. Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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