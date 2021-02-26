В украшении Меган Маркл разглядели намек на пол ее будущего ребенка

Поклонники разглядели в украшении супруги принца Гарри Меган Маркл намек на пол ее будущего ребенка. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

Супружеская пара записала ролик, в котором объявила о запуске собственного подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. Отмечается, что съемки проводились в доме принца Гарри и герцогини Сассекской Меган в Калифорнии.

Так, 39-летняя Маркл появилась на видео с распущенными волосами, уложенными волнами, в платье голубого цвета люксового бренда Oscar de la Renta. Ее образ был дополнен кольцом с крупным розовым сапфиром и бриллиантами марки Ecksand. По информации издания, стоимость изделия из 18-каратного золота составляет 1339 долларов (почти 100 тысяч рублей).

Поклонники супружеской пары принялись обсуждать тайное значение украшения. «Является ли розовое кольцо признаком того, что они ждут маленькую девочку?», «Этот розовый камень — намек?», «Это был ее тонкий способ сообщить о том, что у нее будет дочь?», «У нее будет девочка!» — писали они.