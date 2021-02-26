Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

В Тик-Ток появилась абсолютно идентичная копия Тома Круза

Американский актер Том Круз наконец-то завел тикток. Там он играет в гольф, показывает фокусы, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и в целом ведет себя как типичный Том Круз. Разве что обходится без прыжков с самолета и прочих опасных трюков. Вот, смотрите сами — актер как всегда неотразим!

I love magic!
Tom
Sports!
Tom
Tom

А теперь поворот: никакой это не Том Круз. Не двойник, не родственник. Просто человек, который правдоподобно изображает звезду фильмов серии «Миссия невыполнима» — его мимику, голос, движения. Все остальное — нейросеть, превращающая автора аккаунта DeepTomCruise в копию голливудского актера.

В отличие от многих дипфейков, Нейрокруза действительно сложно отличить от настоящего, особенно в солнечных очках. Как отмечают в твиттере, скоро знаменитостям придется в обязательном порядке регистрировать аккаунты в тиктоке или ютьюбе и получать галочки верификации. Просто для того, чтобы ими не мог притвориться кто-то другой с помощью подобных (весьма реалистичных) дипфейков.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  