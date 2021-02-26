В Нью-Йорке предложили стать соседями Мадонны за 26 миллионов

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера, обладателя «Оскара» Майка Николса (Mike Nichols). Здание расположено в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны. Об этом сообщает New York Post.

Риелторы, занимающиеся продажей объекта, фактически предложили потенциальным покупателям стать соседями известной певицы. Они попросили за участок 26 миллионов долларов (более 1,9 миллиарда рублей). Оказалось, что Николс владел недвижимостью до 1995 года, когда продал ее за 1,6 миллиона долларов.

Бывшее владение режиссера находится в Верхнем Ист-Сайде. В доме восемь спален, кухня, библиотека, столовая и гостиная, с видом на сад. Интерьер комнат выполнен в теплых тонах с акцентами на клетчатый диван и кресла, обитые тканью с цветочным орнаментом. Одна из особенностей дома — высокие потолки, в гостиной их высота более шести метров.

Майк Николс, урожденный Михаил Пешковский, известен в мире как режиссер фильмов «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Выпускник», «Волк», «Близость». Он обладатель всех главных наград американской индустрии развлечений — «Оскара», «Золотого глобуса», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».