В Европе введут паспорта вакцинации

«Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия», — отметила Меркель. «Есть надежда, что до лета это будет готово», — сказала она. «Некоторые [участники виртуального саммита] указали на то, что это [введение сертификатов] не стоит на повестке дня из-за небольшого числа привитых, но нужно подготовиться к этому», — добавила канцлер.
Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.
«Мы сделали шаг вперед к большему взаимопониманию по сравнению с нашей встречей в январе. Теперь мы дадим мандат Комитету постоянных представителей ЕС определить список вопросов, которые необходимо решить, чтобы сертификаты могли использоваться всеми странами ЕС», — сообщил Мишель. Он выразил надежду, что странам ЕС удастся договориться об общеевропейской системе взаимного признания этих документов и единообразного их применения, отметив, что решение вопроса о порядке применения сертификатов находится в компетенции правительств каждой из стран ЕС.
От себя Мишель высказал идею, что подобные сертификаты должны включать не только данные о вакцинации, но и другую электронную информацию, связанную с уровнем иммунитета их владельца к COVID-19, в частности, переносил ли он, и если да, то когда, это заболевание, а также, возможно даты и результаты ПЦР-тестов.
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