В Азии впервые найдены останки неизвестных гигантских динозавров

До нового открытия динозавры реббахизавриды были обнаружены только в Северной Америке, Северной Африке и Европе. Это были зауроподы, группа, в которую входят самые большие динозавры. Однако останки, которые обнаружили Аверьянов и Сьюс принадлежат новому роду и виду, «двоюродному брату» диплодока. Это самый большой из крупных динозавров. Новый вид ученые назвали Джаратитанис кинги (Dzharatitanis kingi)

Примечательно, что D. kingi представляет собой как новый вид, так и новый род в уже существующем семействе реббахизавридов, которые были зауроподами — самыми громадными существами на Земле.

Находка, по которой ученые определили новый вид динозавров — всего лишь копчик. Кость нашли в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Предыдущие исследования показали, что во времена динозавров этот район, вероятно, был прибрежным и одной из самых западных частей Азии. Археологи называют его «кладбищем динозавров».

Хвостовые позвонки, обнаруженные в пустыне Кызылкум. © journals.plos.org

Исследование кости позволило определить, что она принадлежит зауроподу — динозавру с очень длинной шеей. Она позволяла травоядному животному добывать себе пропитание с деревьев. Длинный хвост, небольшая голова и большое тело держались на массивных ногах зауропода. У него также были бы очень длинные острые зубы. Размер кости предполагает, что рост динозавра составлял от 15 до 20 метров. Датирование показало, что ему около 90 млн лет. Это значит, что останки принадлежат одному из самых последних реббахизавридов, обнаруженных на сегодняшний день.