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Российских дипломатов из Северной Кореи отправили из страны на дрезине без мотора Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима » Ученые выяснили, что умные люди дольше остаются молодыми Хорошо известно, что отказ от вредных привычек, физическая активность и хороший сон способны продлить молодость человека. Совсем недавно этот список пополнился еще одним важным фактором. В ходе многолетних исследований группа ученых из разных стран мира установила, что люди с развитым интеллектом стареют медленнее, чем их сверстники, не утруждавшие себя умственными упражнениями.



Британское общество психологов опубликовало доклад, в котором говорится о том, что умные люди сохраняют активность и хорошее самочувствие дольше, а кроме этого выглядят моложе. Исследование, позволившее прийти к таким выводам, длилось 54 года и охватило 4 тысячи добровольцев из разных стран.



В научной работе принимали участие специалисты из Университета Лиона и Университета Монпелье (Франция), Государственного университета Флориды (США) и Университета Билефельда (Германия). Информация собиралась среди волонтеров в ходе так называемого Висконсинского лонгитюдного исследования. Добровольцы стали объектом наблюдений в подростковом возрасте в 50‑х годах, когда учились в школе.

Собирались данные об интересах участников, их образе жизни, IQ и успеваемости в школе. После этого волонтеры опять были изучены в 1992 и 1993 годах, уже став взрослыми людьми. Были снова проверены основные параметры, а также оценено состояние здоровья и достижения в жизни.



В 2011 году к добровольцам обратились в последний раз, когда те перешагнули 70-летний рубеж. Оценив физическое состояние участников эксперимента, длившегося всю их жизнь, исследователи обнаружили, что лучше всего сохранили молодость, физическую и умственную активность, а также позитивный настрой именно те волонтеры, которые старались получить хорошее образование и постоянно расширяли свой кругозор. Будучи умнее других, они правильнее строили свою жизнь, увереннее управляли эмоциями и совершали меньше необдуманных и опасных для здоровья поступков. Теперь точно известно, что активная умственная деятельность помогает отсрочить старость и дольше сохранять острый ум и хорошую физическую форму.



Учитывая результата научной работы, можно сказать, что фраза «на сколько лет ты себя чувствуешь, на сколько лет и выглядишь» абсолютно верна. Будучи деятельным, увлеченным и пытливым, человек чувствует себя молодым и энергичным, а значит так и выглядит.

Теперь можно не искать эликсир молодости, ведь он оказался заложен природой внутри каждого из нас. Развиваясь умственно и эмоционально, мы обретаем то, что пока не способна дать современная медицина. А еще старость может быть красивой и интересной, если не опускать руки и продолжать следить за собой и модой.