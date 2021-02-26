Ученые нашли дешевый напиток от облысения

Замедлить и даже предотвратить облысение, а также ускорить рост волос поможет зеленый чай. К такому выводу пришли ученые из США, сообщает Express со ссылкой на исследование в US National Library of Medicine.

Специалисты определили, что зеленый чай богат антиоксидантами, при этом большинство из них поступают из соединений, известных как катехины, а самый мощный — галлат эпигаллокатехина (EGCG). Он полезен для здоровья волосяных фолликулов и эпидермиса: сокращает выпадение волос, препятствует их истончению, лечит перхоть, псориаз и избавляет от шелушений кожи головы.

Ученые уверены, что EGCG можно использовать для профилактики или лечения андрогенной алопеции: за счет механизма избирательного ингибирования активности 5-альфа-редуктазы, благодаря пролиферативному и антиапоптотическому действию, оказываемому на клетки волосяного сосочка, он стимулирует рост человеческих волос.

Также EGCG связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака.