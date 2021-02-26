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У Леди Гаги расстреляли помощника и похитили собак

У Леди Гаги похитили собак и требуют выкуп

Похитители требуют за питомцев выкуп в размере 500 тысяч долларов. И Леди Гага готова заплатить.

У известной американской певицы Леди Гаги похитили двух французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, ранили. О происшествии сообщает издание TMZ со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.

Случай произошел 24 февраля. Вооруженные бандиты напали на мужчину, который вышел на прогулку с тремя собаками. Сейчас он находится в тяжелом состоянии с несколькими пулевыми ранениями.

Похитители требуют за двух украденных питомцев выкуп в размере 500 тысяч долларов.

Сообщается, что сейчас Леди Гага находится в Риме и готова заплатить выкуп.

26 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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