У Леди Гаги расстреляли помощника и похитили собак

Похитители требуют за питомцев выкуп в размере 500 тысяч долларов. И Леди Гага готова заплатить.

У известной американской певицы Леди Гаги похитили двух французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, ранили. О происшествии сообщает издание TMZ со ссылкой на личные источники в правоохранительных органах.

Случай произошел 24 февраля. Вооруженные бандиты напали на мужчину, который вышел на прогулку с тремя собаками. Сейчас он находится в тяжелом состоянии с несколькими пулевыми ранениями.

Похитители требуют за двух украденных питомцев выкуп в размере 500 тысяч долларов.

Сообщается, что сейчас Леди Гага находится в Риме и готова заплатить выкуп.