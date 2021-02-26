Российских дипломатов из Северной Кореи отправили из страны на дрезине без мотора

МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс — дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.
Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, напоминает в своем сообщении в телеграм-канале российский МИД.
Возвращение дипломатических сотрудников министерство описало так: «Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь».
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