Представитель Эммы Уотсон ответил на слухи, что звезда собирается завершить актерскую карьеру

Несколько дней назад издание Daily Mail написало, что 30-летняя Эмма Уотсон собирается уйти из актерской профессии. Такие выводы таблоид сделал, исходя из слов агента звезды, который якобы сказал, что сейчас ее карьера находится «в режиме спячки» и она не планирует заниматься новыми проектами. А инсайдер из ее окружения отметил, что звезда фильмов о Гарри Поттере сосредоточилась на личной жизни и проводит время со своим предполагаемым женихом Лео Робинтоном.

Но поклонники Уотсон могут быть спокойны — из кино она уходить не собирается. Об этом заявил ее представитель Джейсон Вайнберг.

Аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, но ее карьера — нет,

— заявил он Entertainment Weekly.

Последней киноработой Уотсон стала картина режиссера Греты Гервиг «Маленькие женщины», в которой она снялась вместе с Флоренс Пью, Сиршой Ронан, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Премьера фильма состоялась в декабре 2019 года.

В разгар пандемии актрису практически не было видно. В начале февраля папарацци засняли ее вместе с бойфрендом на прогулке в Лос-Анджелесе. После этого появились слухи о помолвке пары, так как на безымянном пальце правой руки Эммы можно было разглядеть кольцо.

О романе пары впервые стало известно в апреле прошлого года. Об избраннике Уотсон известно мало: он бизнесмен и живет в Лос-Анджелесе. После того, как о его отношениях с актрисой стало известно публике, он удалил все снимки из соцсетей. Так что, похоже, публичность ему явно не по душе.