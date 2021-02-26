Нил Бломкамп объявил о разработке сиквела «Района №9» — он называется «Район №10»

Бломкамп поделился новостью в своём твиттере — сценарием продолжения под названием «Район №10» занимаются Тэрри Татчелл, Шарлто Копли и сам Бломкамп. Они же работали над оригинальным фильмом 2009 года.
Сюжет «Района №9» рассказывает о том, как человечество встретилось с инопланетянами, но конфликта или технологического прорыва не произошло, поскольку пришельцы оказались беженцами со своей планеты.
Шарлто Копли, помогающий с написанием сценария сиквела, также сыграл главную роль в оригинальном фильме.
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