В Европе введут паспорта вакцинации Жерар Депардье ответил на обвинение в изнасиловании » Нил Бломкамп объявил о разработке сиквела «Района №9» — он называется «Район №10» Бломкамп поделился новостью в своём твиттере — сценарием продолжения под названием «Район №10» занимаются Тэрри Татчелл, Шарлто Копли и сам Бломкамп. Они же работали над оригинальным фильмом 2009 года. Сюжет «Района №9» рассказывает о том, как человечество встретилось с инопланетянами, но конфликта или технологического прорыва не произошло, поскольку пришельцы оказались беженцами со своей планеты. За последние 10 лет Бломкамп не раз говорил, что однажды хочет заняться продолжением, однако ранее он был занят другими проектами. Шарлто Копли, помогающий с написанием сценария сиквела, также сыграл главную роль в оригинальном фильме.