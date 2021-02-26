«  
  »

На Ближнем Востоке захотели создать свою НАТО

Израиль ведет переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами о создании своего аналога НАТО на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский телеканал i24NEWS.

Отмечается, что страны захотели создать собственный альянс в связи с «растущей угрозой» со стороны Ирана. В частности, речь идет об иранской ядерной программе и расширении влияния страны в регионе.

Официально между Израилем и Саудовской Аравией не установлены дипломатические отношения. Однако страны поддерживают тайные контакты и сотрудничают в сфере безопасности. В конце ноября прошлого года сообщалось о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию, но Эр-Рияд опроверг эту информацию.

26 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  