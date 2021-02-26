McDonald’s начала открытое тестирование растительных бургеров

Как сообщило издание Bloomberg, представленный в ноябре в McDonald’s новый бургер McPlant будет впервые продегустирован в Дании и Швеции. Очередная новинка фастфуда состоит из смеси гороховых и рисовых белков, совместно разработанной с крупнейшим мировым производителем заменителей мяса американской компанией Beyond Meat.



Тестирование началось в январе и продлится до 15 марта и 12 апреля соответственно в Швеции и Дании. Если рекламная кампания окажется успешной, McPlant отправится и на другие рынки.

Котлета готовится на том же гриле, что и говяжьи бургеры, поэтому ее никак нельзя назвать вегетарианской. Тем не менее, в пресс-релизе шведской «дочки» McDonald’s McPlant представлен, как фастфуд для флекситарианцев – людей, ограничивающих употребление мяса в пищу.

McPlant – последний продукт в тренде компаний быстрого питания, специализирующихся на производстве заменителей мяса, и в этом McDonald’s не одинока. Среди тех, кто широко экспериментирует в этой области – мировые лидеры фастфуда: Burger King, Dunkin’ Donuts, Starbucks, KFC в сотрудничестве с компанией Impossible Foods.