Леди Гага примерила на съемки леопарда

Еще осенью 2019 года стало известно о готовящихся съемках фильма House Of Gucci. Криминальная драма Ридли Скотта посвящена убийству внука основателя модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Роль Патриции Реджани, бывшей жены Гуччи, которая и наняла киллеров, досталась певице Леди Гаге. На экраны фильм должен выйти осенью этого года, ну а сейчас в Риме, похоже, проходят съемки.

Папарацци подловили певицу у входа в ее отель, куда она как раз возвращалась с площадки в образе «черной вдовы», как прозвали Реджани. Перед репортерами Леди Гага появилась в леопардовом платье из коллекции Celine.

Леди Гага

Напомним, что Маурицио Гуччи был убит в возрасте 45 лет в 1995 году. В преступлении быстро заподозрили его бывшую жену, а пойманный исполнитель вскоре подтвердил личность заказчика. Мотивом, по данным следствия, послужило то, что Гуччи требовал от Патриции продажи доли в семейном бизнесе, но подчиняться этому она не хотела.

Патриция Реджани

Кроме того, у нее была личная обида на бывшего мужа из-за его измен. В итоге Реджани была приговорена к 29 годам заключения в 1998 году. На свободу она вышла в 2016 году — суд предложил сократить срок на тот момент 68-летней заключенной за хорошее поведение.

В фильме Ридли Скотта также снимаются Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс и Роберт Де Ниро.