Галь Гадот собралась уйти из кино перед пробами на роль Чудо-женщины — СМИ

До выхода режиссёрской версии «Лиги справедливости» осталось уже меньше месяца, и фанаты смогут вновь увидеть на экране известных героев, в том числе и Чудо-женщину, получившую к этому моменту два сольных фильма.

По случаю грядущего релиза Галь Гадот, исполняющая роль принцессы Дианы, поделилась в своём Instagram фотографией, сделанной Снайдером, когда она делала пробы перед камерой в «Бэтмене против Супермена».

«Я прилетела в Лос-Анджелес на 30 часов, пока снимала фильм в Тель-Авиве. Но я так сильно хотела получить роль Чудо-женщины, что эта поездка того стоила. Я бесконечно благодарна Заку, что взял меня и поверил, что я смогу стать Дианой на экране. Я не представляла, какое будущее мне уготовано, когда делала эту фотографию — от этого я предаюсь ностальгии. Это также доказательство того, что на всё есть причина. Я тогда была в шаге от того, чтобы забросить актёрство… а потом это случилось», — написала Гадот.

Напомним, что премьера «Лиги» состоится 18 марта на HBO Max.