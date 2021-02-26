Представитель Эммы Уотсон ответил на слухи, что звезда собирается завершить актерскую карьеру Президент Байден хочет видеть Беларусь и Украину членами ЕС » «Это совсем не больно». Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от коронавируса Королева Великобритании Елизавета II призвала жителей страны сделать прививку против ковид-19, добавив, что укол вакцины, который ей сделали в январе, оказался совершенно безболезненным. Во время видеоконференции с чиновниками в сфере здравоохранения, королеву спросили о ее опыте получения прививки от коронавируса. 94-летняя королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, которому в этому году исполняется 100 лет, получили первую дозу вакцины в январе. «На мой взгляд, это была совершенно невинная процедура, — сказала королева с улыбкой. — Всё прошло очень быстро, и впоследствии я получила много писем от людей, которые были удивлены тем, насколько легко оказалось получить прививку». Елизавета II отметила, что не почувствовала никакой боли от укола, добавив, что теперь ощущает себя в безопасности. В ходе видеоконференции она также сравнила пандемию с чумой, охватившей весь земной шар. Королева добавила, что разделяет чувства некоторых людей, для которых получение вакцины может оказаться не самой простой процедурой, но призвала британцев прежде всего подумать об окружающих, а не о самих себе. Кредит доверия от королевы Министр по вопросам вакцинации Соединенного Королевства Надхим Захави заявил, что согласно опросам, до 15% населения Британии относятся к вакцине скептически; особенно распространено такое отношение среди чернокожих жителей страны и некоторых этнических меньшинств. Результаты некоторых исследований также выявили, что отношение к вакцине может варьироваться в зависимости от уровня обеспеченности того или иного района. Руководитель программы вакцинации в британской Национальной системе здравоохранения (NHS) Эмили Лоусон отметила, что положительный отзыв королевы о прививке — крайне важный кредит доверия программе. «Мы хотим создать наиболее благоприятные условия, чтобы каждый смог принять предложение о вакцинации, когда таковое поступит», — отметила Эмили Лоусон.