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Дэвид Финчер готовит новый триллер

Дэвид Финчер готовит новый триллер

Режиссер триллеров «Семь», «Игра», «Исчезнувшая» готовит новый проект в этом жанре под названием «Убийца», сообщает The Hollywood Reporter.

«Убийца» — графический роман в стиле нуар автора-иллюстратора Алексиса Ноулента. Он рассказывает о наемнике, которого начинает мучить совесть из-за совершенных убийств.

Сценарий Финчер напишет в соавторстве с Эндрю Кевином Уокером, с которым он работал над триллером «Семь». Трансляцией займется потоковый сервис Netflix, с которым Финчер подписал эксклюзивный контракт. Главную роль предположительно исполнит Майкл Фассбендер, но официально информация пока что не подтверждена.

Съемки запланированы на сентябрь 2021 года.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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