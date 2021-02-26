Приемная дочь Николь Кидман и Тома Круза поделилась редким снимком в соцсети Зонд «Паркер» показал ночную Венеру крупным планом » Дэвид Финчер готовит новый триллер Режиссер триллеров «Семь», «Игра», «Исчезнувшая» готовит новый проект в этом жанре под названием «Убийца», сообщает The Hollywood Reporter. «Убийца» — графический роман в стиле нуар автора-иллюстратора Алексиса Ноулента. Он рассказывает о наемнике, которого начинает мучить совесть из-за совершенных убийств. Сценарий Финчер напишет в соавторстве с Эндрю Кевином Уокером, с которым он работал над триллером «Семь». Трансляцией займется потоковый сервис Netflix, с которым Финчер подписал эксклюзивный контракт. Главную роль предположительно исполнит Майкл Фассбендер, но официально информация пока что не подтверждена. Съемки запланированы на сентябрь 2021 года.