Cyberpunk 2077 вероятнее всего заморозят

Представители польской студии заявили, что очень хотели выпустить патч 1.2 для нового тайтла, однако из-за атаки на серверы компании исправление ошибок в игре пришлось отложить. В этой связи CD Projekt Red переносит выпуск патча на вторую половину марта. «Мы ведем работу над многочисленными качественными улучшениями и исправлениями, и она еще не завершена», — говорится в заявлении.

Многие геймеры в комментариях под публикацией скептически восприняли сообщение компании. В частности пользователь под ником Bobroff_on написал, что не видит связи между кибератакой и задержкой патча, на что представители CD Projekt Red ответили, что оперативный выход исправления невозможен, потому что «все легло».

Связавшиеся с Bloomberg инсайдеры подтвердили проблемы разработчика видеоигр, отметив, что взлом стал кошмаром для студии. Согласно сообщениям, злоумышленники, вероятно, получили доступ к личным данным сотрудников, из-за чего руководство CD Projekt Red велела работникам заблокировать учетные записи и отдать свои компьютеры на проверку IT-персоналу.

Некоторые работающие в студии сотрудники, пожелавшие сохранить анонимность, подтвердили, что компания отказалась выплачивать выкуп хакерам. Многие специалисты до сих пор не могут заняться своей работой, так как взлом парализовал многие важные системы и инструменты разработки.