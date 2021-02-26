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Братья Энтони Руссо и Джо Руссо возьмутся за новый проект супергероев

Братья Энтони Руссо и Джо Руссо возьмутся за новый проект

Создатели самого кассового фильма в истории — «Мстители: Завершение — возьмутся за новый проект о супергероях. Такими сведениями располагает издание Comic Book, ссылающееся на самих постановщиков.

«Мы с Джо любим кино любого масштаба. Мы снимали фильмы за такие небольшие суммы, за какие вообще можно снимать кино. Мы также работали над проектами, производственные бюджеты которых были практически не ограничены, и мы любим все, что попадало в этот промежуток. Когда-нибудь мы обязательно снова снимем фильм в этом жанре. Возможно, уже в недалеком будущем. На данный момент мы пока не можем поделиться с вами подробностями, но да, нам нравится бросать вызов самим себе, нам нравится находить новые границы. Для нас направление, в котором мы сейчас движемся, — сюрприз, и, надеюсь, это будет сюрпризом и для зрителей», — прокомментировал Энтони Руссо.

Фанаты уже начали строить предположения о том, что создатели «Мстителей 4» планируют вернутся в Кинематографическую Вселенную Marvel для съемок масштабного кроссовера Secret Wars. Отметим, что в активе братьев есть несколько перспективных продюсерских проектов.

26 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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