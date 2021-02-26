Адвокат отца Бритни Спирс прокомментировала документальный фильм о певице: «Джейми спас своей дочери жизнь»

После выхода документального фильма о 39-летней Бритни Спирс Framing Britney Spears на ее отца Джейми посыпались обвинения со всех сторон — поклонники звезды еще активнее стали выступать за то, чтобы его лишили права опеки над дочерью. Не сдержался даже бойфренд звезды Сэм Асгари, который после просмотра картины назвал своего потенциального тестя грубым нецензурным словом.

Однако адвокат Джейми Спирса Вивиан Ли Торин попыталась его защитить, заявив, что он спас своей дочери жизнь и хочет для нее только лучшего.

Я понимаю, что в каждой истории должен быть злодей, но здесь люди очень ошибаются. Это история об отчаянно преданном и любящем отце, который спас свою дочь из опасной для ее жизни ситуации. Люди причиняли ей вред и эксплуатировали ее,

— сказала она в интервью ABC News.

Джейми и Бритни Спирс

Джейми Спирс стал опекуном своей дочери в 2008 году. По словам адвоката, когда Джейми вступил в свою должность, активы его дочери составляли всего 2,8 миллиона долларов, она была в долгах и столкнулась с судебными исками на сумму в миллионы долларов. Однако именно благодаря отцу она смогла решить свои финансовые проблемы, и сейчас ее состояние составляет 60 миллионов долларов.

Вивиан Ли Торин также сказала, что Джейми помогал дочери вернуть право опеки над двумя детьми (у звезды есть два сына, 15-летний Шон и 14-летний Джейден, от бывшего мужа Кевина Федерлайна).

Он сотрудничал с ней, чтобы помочь ей вернуть право опеки над детьми. Он наладил ее дела с финансами. И он создал для нее безопасную среду, чтобы она могла жить так, как хочет, вдали от средств массовой информации, которые причиняют ей столько страданий,

— добавила она.

По ее словам, Джейми Спирс очень любит свою дочь, а все спекуляции в СМИ на эту тему далеки от правды.

Джейми любит свою дочь. У них, как и в любой другой семье, время от времени возникают проблемы, но это никоим образом не отменяет того, что они любят и поддерживают друг друга. Бритни знает, что отец любит ее, и она знает, что может обратиться к нему в любое время. Джейми является опекуном Бритни, потому что любит ее. Он хочет лучшего для нее,

— заключила она.

Бритни Спирс тем не менее категорически против того, чтобы отец продолжил отвечать за ее финансовые дела. Она добивается лишения его права опеки в суде. Пока, правда, сделать ей это не удалось.