Суши — вкус Востока в каждом кусочке

Если хочется побаловать себя вкусной едой, сытно перекусить или сделать сюрприз для членов семьи, отличным вариантом является заказ суши. Для жителей столичного мегаполиса это весьма актуально и удобно. С этой услугой отпадает надобность тратить время на поездку в ближайший ресторан и долгие сборы. Доставку можно быстро получить не выходя из дома. При этом большинство служб предоставляет все необходимое (палочки, соусы и заправки) для сервировки стола, почти как в ресторане.

Суши стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Окунуться в гастрономический мир далекой Японии, познать традиции и разнообразие национальной кухни можно и в Киеве. Именно суши считаются типичным представителем кулинарных предпочтений экзотической для европейцев страны цветущих сакур.

Японцы разительно отличаются более требовательным и качественным подходом к продуктам, употребляемым в пищу. Все многообразие аппетитных блюд можно продегустировать, если заказать суши сеты в Киеве. Это широкая гамма вкусовых оттенков, которые характеризуются необычными способами приготовления, оригинальностью подачи и национальной сервировкой.

Секреты популярности суши

Качественная рыба является основой данного блюда. Все остальные компоненты лишь дополняют ее, подчеркивают оригинальный вкус и аромат. Продукты, из которых создается блюдо, выбираются исходя из их сочетаемости между собой. Например, рыбный вкус дополняют приятными нотками свежих овощей и ароматных специй, крем-сыром или авокадо.

Проста приготовления — не единственная причина популярности азиатского блюда. Главным преимуществом многие считают низкую калорийность блюда. Другим немаловажным достоинством считается максимальное сохранение «живой» энергии натуральных продуктов. Ведь при приготовлении ингредиенты подвергаются минимальной тепловой обработке.

Говоря о преимуществах азиатской кухни, стоит упомянуть о разнообразии вкусов. Традиционные и современные рецепты предлагают огромное разнообразие сочетаний разных ингредиентов. Помимо классического риса и нори, в состав блюда входят:

морепродукты (рыба, моллюски, креветки, мясо краба, икра);

овощные начинки (огурец, авокадо, перец болгарский и проч.);

мясные и другие ингредиенты (курица, крем-сыр, зелень и др.).

Все разнообразие азиатских вкусов проще всего попробовать, если заказать сет. Это набор, в котором собраны разные суши и роллы. Можно выбрать блюда для любителей классических рецептов или оригинальных новинок, вегетарианские или теплые угощения.