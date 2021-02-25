Популярный бренд порадовал девушек дешевой заменой купальника

Популярный бренд Shein выпустил дешевую замену купальнику люксовой марки и обрадовал покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о купальном костюме с разноцветным принтом Geo Print Bikini стоимостью 15 долларов (1000 рублей). Бикини почти полностью повторяет дизайн купальника популярной среди знаменитостей австралийской марки Sommer Swim за 168 долларов (12 тысяч рублей). Так, в упомянутом наряде, например, на фотографиях появлялась американская супермодель Кендалл Дженнер.

Покупатели обрадовались дешевой альтернативе и поблагодарили Shein на официальном сайте бренда. «На отдыхе мне сказали, что я выгляжу как Кендалл, спасибо!», «Это мой самый любимый комплект», «Я получила множество комплиментов. Купальник отличного качества, и размер идеально подошел», — писали они.