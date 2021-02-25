Погибшего нашли в подъезде дома на Рублевском шоссе утром 25 февраля. По предварительной информации, майор совершил суицид.
По словам источников в российской спецслужбе, офицер имел отношение к охране внешнего периметра Кремля.
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Еще один кремлевский охранник покончил жизнь самоубийством
В Москве обнаружено тело майора ФСБ с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.
Погибшего нашли в подъезде дома на Рублевском шоссе утром 25 февраля. По предварительной информации, майор совершил суицид.
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