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Еще один кремлевский охранник покончил жизнь самоубийством

В Москве обнаружено тело майора ФСБ с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Погибшего нашли в подъезде дома на Рублевском шоссе утром 25 февраля. По предварительной информации, майор совершил суицид.
По словам источников в российской спецслужбе, офицер имел отношение к охране внешнего периметра Кремля.

25 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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