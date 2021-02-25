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Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс и выразил опасения о том, что подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.

Одновременно миллиардер указал, что не особенно верит в биткоин. Более того, добавил Гейтс, для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.

25 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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