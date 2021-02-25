Бахрейн стал первой в мире страной, где зарегистрировали одноразовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению контрольных ведомств, препарат «является мощной защиты от серьезного заражения COVID-19». К тому же, эксперты изучили все предоставленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.

В стране вакцину Johnson & Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска — тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским «Спутник V» и китайским Sinopharm.