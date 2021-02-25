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Бахрейн стал первой в мире страной, где зарегистрировали одноразовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Власти Бахрейна первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке одноразовую вакцину компании Johnson & Johnson от COVID-19

Об этом  сообщает Reuters.

Согласно заявлению контрольных ведомств, препарат «является мощной защиты от серьезного заражения COVID-19». К тому же, эксперты изучили все предоставленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.

В стране вакцину Johnson & Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска — тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским «Спутник V» и китайским Sinopharm.

25 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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