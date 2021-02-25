Американцы испытают опционально пилотируемый летающий кран в 2022 году

Американская компания Erickson в 2022 году приступит к летным испытаниям опционально пилотируемой версии тяжелого транспортного вертолета S-64F+ Air Crane. Как пишет AINonline, летные испытания машины планируется завершить в течение двух лет, а с 2024 года начать поставки первых S-64F+ заказчикам. Erickson намерена предложить новый вертолет как частным компаниям, так и военным.

Вертолет S-64 Skycrane был разработан американской компанией Sikorsky во второй половине 1950-х годов. Первый полет машина, прозванная «летающим краном», совершила в 1962 году. S-64 способен развивать скорость до 240 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 370 километров. Он имеет в длину 26,9 метра. Диаметр его воздушного винта составляет 21,9 метра.

Машина оснащена гидравлической лебедкой и может перевозить на внешней подвеске крупногабаритные грузы массой до девяти тонн. На вертолет может быть установлено различное дополнительное оборудование, включая брандспойты и баки для воды.

Разработка S-64F+ ведется с 2016 года. Вертолет получил полностью композитные лопасти несущего винта и новые турбовальные двигатели с электронно-цифровой системой управления с полной ответственностью. На машину также установлена система Matrix компании Sikorsky, позволяющая реализовать три режима полета: пилотируемый, пилотируемый с поддержкой и беспилотный.

Благодаря техническим доработкам грузоподъемность вертолета при 25 градусах Цельсия и на высоте 2,4 тысячи метров удалось увеличить на 343 килограмма. Машина способна перевозить на внешней подвеске грузы массой до 11,3 тонны. Скороподъемность машины при максимальной взлетной массе и на высоте 610 метров увеличилась с 396 до 670 метров в минуту. Эти характеристики планируется улучшить за счет установки новых более мощных двигателей.

Erickson планирует предлагать вертолеты S-64F+ в двух основных вариантах: машины новой сборки и комплекты модернизации уже летающих вертолетов. Кроме того, заказчики смогут приобрести S-64F+, собранные на базе корпусов тяжелых транспортных вертолетов CH-54 (под этим обозначением в 1960-х годах выпускались S-64 для Армии США). Эти вертолеты выкупались Erickson у Армии США после завершения войны во Вьетнаме.

https://nplus1.ru/news/2021/02/25/skycrane