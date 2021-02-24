В Беларуси введено госрегулирование цен на большинство товаров

Власти Белоруссии приняли решение командным способом бороться с инфляцией, которая по итогам прошлого года установила 4-летний рекорд и продолжила ускоряться в январе и феврале. С 1 марта 2021 года в стране замораживаются цены на 62 социально значимых товара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованное в среду постановление белорусского Совмина.

В перечень попали рис, мука, гречка, манка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, курятина, некоторые колбасы, рыба, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.

Отдельный список создан для лекарств, куда внесены 50 препаратов.

Компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксировать цены с 24 по 28 февраля.

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц. Для изменения ценника сверх этой величины потребуется разрешение специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита товаров, цены на которые попали под «заморозку». По итогам прошлого года инфляция в Белоруссии ускорилась в 1,5 раза — с 4,7% до 7,4%, а в январе достигла 7,7%.

Цены на продовольственные товары выросли на 6,6% в годовом, на непродовольственные — на 8,3%.