В Беларуси введено госрегулирование цен на большинство товаров

В перечень попали рис, мука, гречка, манка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, курятина, некоторые колбасы, рыба, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.
Отдельный список создан для лекарств, куда внесены 50 препаратов.
Компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксировать цены с 24 по 28 февраля.
С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц. Для изменения ценника сверх этой величины потребуется разрешение специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.
Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита товаров, цены на которые попали под «заморозку». По итогам прошлого года инфляция в Белоруссии ускорилась в 1,5 раза — с 4,7% до 7,4%, а в январе достигла 7,7%.
Цены на продовольственные товары выросли на 6,6% в годовом, на непродовольственные — на 8,3%.
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