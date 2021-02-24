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Умер «последний битник» Лоуренс Ферлингетти

В Сан-Франциско не стало поэта, писателя, активиста и художника Лоуренса Ферлингетти — одного из последних остававшихся в живых авторов-битников. Уроженцу США, автору 30 поэтических сборников и экспериментального романа «Её» был 101 год.

По информации The Associated Press, на прошлой неделе Ферлингетти вакцинировали от коронавируса, но от заболевания легких спасти не смогли. Легенда литературы умер у себя дома, в окружении родных.

Писатель также издавал коллег по бит-поколению, включая Уильяма Берроуза и Джека Керуака. Произведения выходили в основанном им издательстве «Городские огни».

По мнению поэта-битника Аллена Гинзберга, работа Ферлингетти в этой сфере оказалась столь значительна, что он заслужил «аналога Нобелевской премии в книгоиздании».

Многие писатели «разбитого» поколения ушли из жизни еще в XX веке, часть умерла в 2020 году, когда началась пандемия.

24 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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