Ученые назвали продукт, способный улучшить зрение

Зрение можно сделать лучше, если ежедневно следовать простым советам офтальмологов. О способах по поддержанию здоровья глаз рассказал профильный специалист Руи Хирамац.

Большую роль в восстановлении зрения играет питание, отметил медик. В целях профилактики катаракты и дегенерации желтого пятна необходимо включить в рацион шпинат, рекомендовал он.

Во-вторых, глазам требуются регулярные тренировки. Даже если человек посвятит им всего три минуты в день, результат появится уже через пару недель, приводит слова офтальмолога испанское издание ABC.es. Хорошую помощь тут могут оказать упражнения с пятнами Габора — специальными рисунками для нахождения отличий.

В-третьих, сказал врач, нужно применять термотерапию для глаз, или лечение теплом. Смоченное водой полотенце или любую плотную ткань рекомендуется подогреть в микроволновке 30-40 секунд (можно ли просто намочить полотенце горячей водой, доктор не уточнил) и положить на закрытые веки до остывания.